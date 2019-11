Zones enclavées dans la 4e région militaire : prise en charge sanitaire de la population

En application des instructions du haut commandement de l'Armée nationale populaire , à l'effet de prendre en charge les citoyens des régions enclavées et de poursuivre les efforts consentis en matière d'assistance médicale dans les différentes régions militaires, une large campagne sanitaire de prise en charge des citoyens a été lancée, le 19 novembre 2019, dans les deux régions de Bir El Rakham et de Hassi Smara dans la wilaya de Biskra dans la 4e région militaire, et ce à travers la mobilisation de staffs médicaux dotés de tous les moyens humains et constitués de compétences, parmi les médecins et paramédicaux. Cette opération tend également à "assurer différentes prestations et une prise en charge médicale des cas pathologiques des citoyens de cette région.

Il convient de relever que les citoyens ont accueilli favorablement cette initiative qui se poursuivra de manière périodique.

Rédaction Web