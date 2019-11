Exportation: "Air Algérie Cargo" compte élargir ses activités

Le Directeur général, Midou Rabah. a précisé à l'APS que la Compagnie aspire à dynamiser davantage les activités de fret et à élargir le réseau de transport en comptant sur des spécialistes dans le domaine du marketing. La compagnie œuvre à développer le marché du transport à partir de l'Algérie depuis et vers l'Europe, l'Afrique et le Moyen Orient en adoptant les conventions bilatérales entre les compagnies aériennes et en modernisant le centre d'opération conformément aux normes et règles internationales afin de faire face à la concurrence dans ce domaine.

Le même responsable a fait état de la signature prochaine de plusieurs conventions de coopération la Compagnie algérienne de transport maritime CNAN et la société nationale de transports routiers.

La Compagnie compte signer, avec le ministère du Commerce, l'accord cadre relatif au transport aérien des marchandises destinées à l'exportation, en vertu duquel les exportateurs bénéficient d'une indemnisation par l'Etat de l'ensemble des coûts relatifs aux opérations de transport de marchandises à hauteur de 50 % pour les produits agroalimentaires et 80 % pour les dattes, a-t-il fait savoir.

Rédaction Web