Filière lait : la production reste insuffisante

Une hausse sensible a été enregistrée, ces dix dernières années, mais elle demeure insuffisante pour combler le déficit enregistré dans la couverture des besoins nationaux en la matière, a dévoilé mercredi, à Blida, un responsable auprès de l’Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL) « Le volume de lait collecté durant cette année 2019 a dépassé les 850 millions de litres » a indiqué dans une déclaration à l’APS, le directeur du soutien à l’ONIL, Rafik Benhocine, en marge d’une journée d’étude technique sur le "développement de la filière lait". Le responsable a souligné au titre des efforts consentis pour remédier à cette situation, un développement en cours des réseaux de collecte de lait frais. Sachant que chaque laiterie en charge de cette tache bénéficie d’un soutien à l’intégration estimé entre quatre à six da pour chaque litre de lait, est-il signalé.

Pour leur part, les éleveurs bovins présents sur place, se sont accordés sur l’impératif, pour les autorités concernées, de mettre à leur disposition des terres pour la production de fourrages. L’unique solution pour ce problème serait de s’orienter vers la création d’exploitations collectives.

Rédaction Web