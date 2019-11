Mondiaux 2019 de Para-athlétisme : Lahouari Bahlaz et Kerdjena Kamel honorés à Oran

Lahouari Bahlaz s’est adjugé deux médailles, l’une en or et l’autre en argent dans les épreuves du lancer de Club et lancer du Poids, tandis que son coéquipier Kamel Kerdjena a remporté la médaille d’argent au lancer du Poids. Le wali d’Oran en a profité pour féliciter les deux champions algériens pour leur "brillant parcours" dans cette épreuve et qui leur a permis de se qualifier aux prochains Jeux paralympiques prévus à Tokyo en 2020. Pour leur part, les deux athlètes se sont dits "très fiers" d’avoir honoré les couleurs nationales lors des championnats du monde de Dubaï, estimant que "le niveau de la compétition a connu une sensible amélioration.

Rédaction Web