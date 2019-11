Souk Ahras: renforcement du secteur de la santé

Plusieurs nouvelles structures sont destinées à étoffer les prestations de services selon le directeur de la santé et de la population, Abdelghani Feriha. Il s’agit de la mise en service d’une polyclinique dans la localité de Henancha en plus de deux autres structures similaires dans les communes de Safel-Ouidane et d’Ouled Moumène. Ce qui permettra, d’assurer une meilleure prise en charge des malades des communes frontalières et d’éviter le déplacement des citoyens aussi bien au chef-lieu de wilaya qu’aux wilayas limitrophes. Le même secteur sera soutenu aussi par l’acquisition de cinq ambulances médicalisées réservées à l’hôpital régional de la ville de Souk Ahras, l’hôpital Houari Boumediene de la commune de Sedrata et autres unités de santé. Aussi, il sera procédé, au lancement d’une opération de mise à niveau des polycliniques des communes de Taoura et d’Oum El Adhaim en plus de sept salles de soins implantées dans les zones des Hauts plateaux.

Par ailleurs, une levée du gel en octobre dernier sur quatre projets portant construction d’un hôpital d’une capacité de 60 lits à Heddada, d’une structure similaire (120 lits) à M’daourouch, un service des urgences médicales et un centre d’hémodialyse dans la localité de Sedrata. Rappelons qu’une autre polyclinique a été également mise en exploitation au début de l’année 2019, au pôle d’occupation du sol 9 au chef-lieu de wilaya.

Rédaction Web