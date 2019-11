Terrorisme : Arrestation de 8 individus à Relizane et à Ghardaïa

Des détachements de l'ANP ont mis en échec, le 19 novembre 2019, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, des tentatives de ralliement aux groupes terroristes activant au Sahel, en procédant à l'arrestation de cinq individus à Relizane (2ème Région militaire) et trois autres à Ghardaïa (4ème Région militaire).

Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a arrêté, à M'sila (1ère RM), un élément de soutien aux groupes terroristes, tandis qu'un autre détachement a découvert et détruit, lors d'une opération de recherche et de ratissage menée dans la localité de Baloul, commune Souk El-Had, wilaya de Boumerdès (1ère RM), deux bombes artisanales prêtes à l'utilisation. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a arrêté, à Djanet (4ème RM), trois narcotrafiquants et saisi un kilogramme de kif traité et un véhicule tout terrain, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé deux narcotrafiquants en possession de 1.094 comprimés psychotropes à Alger (1ère RM). Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Naâma (2ème RM), un individu en possession d'un drone doté de camera, alors que trois immigrants clandestins ont été arrêtés à Tindouf (3ème RM).

Rédaction Web