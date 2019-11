Accidents de la route: 38 morts et 954 blessés en une semaine

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya Djelfa avec 4 personnes décédées et 19 autres blessées suite à 17 accidents de la route, lesquelles ont été prises en charge par les secours de la Protection civile puis évacuées vers les structures hospitalières. En outre, les éléments de la Protection civile ont procédé à l'extinction de 518 incendies urbains et industriels. 6.340 interventions ont été effectuées, durant la même période, pour l'exécution de 5.329 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses.

Rédaction Web