Système de l'ONU : Slimane Chenine appelle à introduire des réformes structurelles et fonctionnelles

Intervenant lors des travaux de la réunion du comité préparatoire de la 5e Conférence mondiale des Présidents de Parlements, qui se tient à Genève, le président de l’APN a présenté une série de propositions portant principalement sur la nécessité de réfléchir sur les moyens permettant de trouver l'équilibre entre les exigences des pays et les revendications des catégories de la société.

Outre la présentation des thèmes proposés par les pays membres, l'ordre du jour a porté, en outre, sur l'éventuelle introduction de thèmes supplémentaires, notamment, en ce qui a trait au " genre" et aux "perspectives des jeunes ", et ce en vue de sortir avec des recommandations en lien avec ces deux thèmes. Parmi la panoplie de solutions proposées figure également la nécessité d'inclure, dans les stratégies de l'UIP, les objectifs de développement durable (ODD) et les diverses mesures concernant le respect de l'environnement et le traitement des insuffisances enregistrées en matière de développement

Rédaction Web