Marches des étudiants : Revendications pressantes pour le changement

Des étudiants ont organisé, mardi à Alger et dans certaines wilayas du pays, des marches pacifiques pour exprimer leur attachement aux revendications de changement, de lutte contre la corruption et le jugement des corrompus. Des dizaines d'étudiants ont sillonné, lors de ces marches hebdomadaires, les différentes artères brandissant l'emblème national, des photos de martyrs de la guerre de libération et des banderoles appelant au changement et au départ des résidus de l'ancien système. Encadrés par un dispositif sécuritaire imposant pour parer à tout dérapage, les participants ont scandé les slogans habituels appelant au départ des symboles de l'ancien système ainsi que d'autres slogans exprimant leur position vis-à-vis de l'élection Présidentielle du 12 décembre prochain. Par ailleurs, ils ont appelé à la libération de certains détenus arrêtés lors des marches précédentes, brandissant également des pancartes sur lesquelles on peut lire: "Algérie, libre et démocratique", "Etat de droit".

Rédaction Web