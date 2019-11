Conseil national des droits de l'homme : Garantir aux enfants tous leurs droits

Dans son communiqué, le CNDH a fait savoir qu'il poursuivra son action afin de permettre à l'enfant de jouir pleinement de tous ses droits. Outre la création de plusieurs mécanismes pour superviser la mise en œuvre de ses engagements internationaux, à l'instar de l'Organe national pour la protection et la promotion de l'Enfance (ONPPE), le CNDH a rappelé que l'Algérie avait ratifié la convention et deux autres protocoles y afférents et promulgué une série de textes notamment la loi 2015.Le CNDH a affirmé que les organisations de la société civile activant dans le domaine des droits de l'enfant étaient ses appuis sur lesquels il compte pour prêter assistance aux enfants, écouter leurs préoccupations et lutter contre les fléaux qui les menacent.

Rédaction Web