Intelligence économique: Un outil d’adaptation au marché

La ministre de l'Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt, a appelé mardi à Alger à la mise en place d'une synergie entre les centres de recherche, les universités et l'entreprise pour concrétiser les résultats de l'innovation académique. Soulignant l'importance d'un système de veille pour développer l'innovation et la compétitivité de l’entreprise et la prévention des risques, Mme Tamazirt a considéré que les exigences en matière d’information revêtent un caractère stratégique, tant pour l’entreprise que pour les institutions économiques. Mme Tamazirt a jugé que les entreprises disposant de système de veille, possèdent des capacités leur permettant de s'adapter au marché, d'anticiper les risques et les opportunités, ainsi que de contribuer à la prise de décision au bon moment. Au niveau national, la ministre a expliqué que le développement de la compétitivité se traduisait par la mise en place d'un cadre législatif de la recherche scientifique mieux adapté grâce à la loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique qui permet à l'Algérie de tirer profit des infrastructures de recherche, d'accéder au financement et d'acquérir les outils nécessaires pour l’innovation. Au niveau sectoriel, a-t-elle poursuivi, la loi relative au développement de la PME a prévu une aide matérielle et immatérielle aux associations et groupement visant le renforcement de l'intégration des chaines de valeur.

Rédaction Web