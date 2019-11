Skikda La commune de Khenak Mayoun bénéficie de plusieurs projets de développement

La collectivité de Khenak Mayoun a bénéficié d’une série de projets de développement dans divers secteurs, a indiqué lundi le président de l'assemblée populaire communale, Said Bouâziz.

Il s'agit d’un projet pour la réalisation d'une route agricole et touristique reliant la RN 132 à la plage de Sidi Abderrahmane sur une distance de 5,5 km, en plus de la réfection des routes reliant Chatoufi à Belaouinat et Tahra. Le secteur de l’hydraulique a également bénéficié de trois projets portant sur l'éradication des points noirs à travers la réalisation de réseau d’assainissement au niveau des cités Ternachi Ouled Ali et Tahra, ainsi qu’au village de Laouinat, selon le même responsable. Par ailleurs, l’alimentation en eau potable dans cette commune sera renforcée par les projets de renouvellement de la conduite d’adduction de la station de pompage d’Oum Lahdjar, deuxième tranche, et du réseau de distribution d’eau potable à l’entrée de Laouinat, deuxième tranche. La collectivité de Khenak Mayoun a bénéficié d’un autre stade de proximité à Belouinat où il ne reste plus qu'à conclure les procédures administratives relatives au lancement des travaux.

Rédaction Web