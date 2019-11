Oum El Bouaghi: Saisie de 500 grammes de cocaïne et un pistolet semi-automatique

Les éléments de la sûreté de la ville d'Ain M’lila (Oum el Bouaghi) ont procédé à la saisie de 500 grammes de cocaïne, un pistolet semi-automatique ainsi que 8 kg de kif traité, a rapporté, lundi, la cellule de communication de la sûreté de wilaya. La même source a indiqué, à ce propos, que les éléments de la police judiciaire de la sûreté d'Ain M’lila ont été informés de l'existence d'une activité criminelle au centre-ville ayant trait à un trafic et vente de stupéfiants et de drogues dures. Selon la même source, l’enquête a permis d’arrêter l’un des suspects, âgé de 34 ans, à Ain M’lila et de saisir plus d’un kilo de kif traité prêt à la vente, 475 comprimés psychotropes, des armes blanches prohibées et la somme de 87 500 DA. Cette intervention a permis par la suite d’appréhender le principal fournisseur, âgé de 43 ans, résidant dans la cité Bakha à Ain M’lila, en possession de 7,362 kg de kif traité, 504 grammes de cocaïne en plus d’un montant de 3 867 500 DA, 600 euros, un pistolet semi-automatique, 19 cartouches de calibre 7,65 mm, 2 autres de calibre 12 mm, une balance électronique, ainsi que des faux documents d’identité et 4 téléphones portables, a détaillé la même source.

Rédaction Web