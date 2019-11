Présidentielle 2019: paroles de candidats au deuxième jour de la campagne

Voici des expressions marquantes tirées des interventions des candidats à l`élection présidentielle du 12 décembre, au deuxième jour de la campagne électorale :

_ Ali Benflis depuis Souk Ahras: "le prochain Président doit être rassembleur de tous les Algériens, sans exclusion aucune, ni marginalisation ou clientélisme comme il doit être à l'écoute de toutes les parties partisanes et opposantes". "L'élection est la voie la plus sûre pour préserver le pays et garantir sa stabilité (...) il faut respecter les opinions de ceux qui sont favorables à l'organisation des prochaines échéances".

_ Abdelaziz Bélaïd depuis Aïn Defla: "Si je suis élu Président, je m'engage à ouvrir un dialogue avec tous les Algériens sans exception afin de diagnostiquer les situations pour aller vers la consécration d'une nouvelle République". "Il est possible d'outrepasser toutes les difficultés avec la participation de tous les Algériens".

_ Abdelkader Bengrina depuis Blida: "Nous sommes contre la transition et avec l'organisation de l'élection présidentielle. « La Constitution et l'urne sont les points qui nous sépare de ceux qui la refuse". "Nous choisissons l'Algérie et nous devons aller aux urnes pour déjouer les plans de la bande". _ Abdelmadjid Tebboune depuis Adrar: "La quasi-totalité des Algériens soutient l'organisation de l'élection présidentielle (...) Le peuple doit participer massivement pour sauver et préserver le pays de tous les dangers qui le guettent". "Nous respectons les convictions de ceux qui refusent la tenue de l'élection mais personne n'a le droit de priver les citoyens d'aller voter".