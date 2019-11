Élection présidentielle : marche de soutien à Guelma et Sidi Bel Abbes

Des centaines de citoyens ont manifesté pacifiquement lundi dans la ville de Guelma pour soutenir la tenue de l'élection présidentielle du 12 décembre prochain tout en saluant les décisions de l’Armée nationale populaire. La marche qui a rassemblé des citoyens de diverses communes de la wilaya, a battu le pavé de plusieurs avenues à partir de Souidani Boudjemâa jusqu’à Zâaïmia Azzedine en passant par les rues Boumaâza Saïd et la place du 19 mars 1962. Les manifestants qui scandaient tout au long de leur itinéraire "Armée et peuple, frères", "Oui à l'élection" brandissaient une large banderole sur laquelle était écrit "Oui aux décisions de l’armée", "Nous sommes les enfants de Novembre" et "Protège ta patrie en protégeant ta voix". Des personnes opposées à l'élection présidentielle prochaine ont tenté de bloquer la marche pacifique spontanée près de la place du 19 mars jouxtant la stèle de feu le Président Houari Boumediene.

Par ailleurs, des organisations estudiantines de l’université "Djilali Liabès" de Sidi Bel-Abbès ont organisé, lundi, une marche pacifique de soutien aux élections présidentielles prochaines. Les étudiants, qui ont sillonné la place du rectorat de l’université, ont exprimé leur adhésion à la solution constitutionnelle, appelant à travers des slogans à une forte participation aux présidentielles du 12 décembre prochain pour contribuer à la réussite de ce rendez-vous.

En outre, ils ont salué les efforts de l’Armée nationale populaire et son haut commandement pour préserver la sécurité et la stabilité du pays et répondre aux revendications du hirak.

Rédaction Web