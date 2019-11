Tamanrasset: un programme spécial de développement de la région

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune, l’a affirmé lors d’une séance de travail consacrée à l’évaluation de l’exécution des programmes de développement, dans le cadre de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. Ce programme permettra de répondre, selon les priorités et en fonction des potentialités existantes, aux attentes et préoccupations de la population locale.

M. Dahmoune a fait l’annonce aussi de la création prochaine d’un fonds spécial pour le financement des Start-up, dont les jeunes des régions du Sud auront une grande part.

D’importantes décisions ont été prises dernièrement par le gouvernement pour améliorer la prise en charge sanitaire des citoyens des régions du Sud. Le ministre a, par ailleurs, rendu un grand hommage à l’Armée nationale populaire pour ses efforts déployés pour assurer la protection des frontières et garantir la sécurité et la stabilité.

