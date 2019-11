Salon Logistical-2019: signature de deux conventions au profit de l’exportation hors hydrocarbures

La première convention de partenariat a été signée entre la Chambre algérienne de commerce et d’Industrie et la compagnie aérienne turque, Turkish Airlines dans le but d'encourager l'exportation des marchandises algériennes par voie aérienne. La seconde convention a été conclue entre l'entreprise "Green Palm", spécialisée dans l'exportation de dattes et "ALTERCO", l'Entreprise gestionnaire du port sec de Rouïba Lors d'un point presse la directrice générale de la CACI, Wahiba Bahloul, a indiqué que la convention signée avec "Turkish Airlines" fait partie des mécanismes de soutien mis en place par la Chambre pour aider les opérateurs économiques nationaux à exporter leurs produits.

Concernant la seconde convention, le représentant de "Green Palm" s'est félicité pour cette nouvelle opportunité qui s'offre aux entreprises exportatrices de dattes et leur permet un important gain de temps et d'argent.

Rédaction Web