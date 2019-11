Phénomène migratoire et défis sécuritaires : L’approche de l’Algérie

Ce thème fait l’objet d’un colloque, animé par des experts et des chercheurs algériens, ce lundi, par l'Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective du ministère de la Défense nationale au niveau du cercle national de l’armée de béni Messous. Les participants se proposent de débattre du phénomène migratoire et ses dimensions sociales et économiques. Il sera question aussi, de mettre la lumière sur les raisons de son aggravation ainsi que ses répercussions sécuritaires selon une perception algérienne.

Rédaction Web