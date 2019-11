Artisanat à Guelma: Près de 18.400 employés recensés

L’annonce a été faite par le directeur de la chambre de l’artisanat et des métiers .Ce nombre important de postes d’emploi reflète le taux de contribution de ce secteur dans le développement économique local, a indiqué à l’APS, Fethi Merzoug, soulignant que le nombre des artisans exerçant à Guelma atteint jusqu’au début du septembre dernier, 7.353 artisans versés dans les activités de l’artisanat d’art, de production et des services. Environ 3.200 nouveaux postes d’emploi dans diverses activités artisanales ont été crées entre 2017 et aout 2019, a fait savoir le même responsable, ajoutant que la direction de ce secteur a recensé durant la même période 1.269 nouveaux artisans.

Rédaction Web