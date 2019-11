Batna : Mise en service de 16 unités de production depuis janvier dernier

Seize unités de production ont été mises en services dans la wilaya de Batna « depuis le début de l’année en cours », a annoncé dimanche le chef de l’exécutif local, Farid M’hamedi.

S’exprimant au cours de son intervention lors des travaux de la troisième cession ordinaire de l’assemblée populaire de wilaya (APW) au titre de l’exercice 2019, le wali de Batna a indiqué que « ces nouvelles unités ont permis la création de plus de 1.529 postes d’emploi permanents à travers les communes de la wilaya dans diverses activités », notamment « la fabrication des produits de construction, du céramique, des plaques d’aluminium, le conditionnement des viandes, ainsi que dans le domaine du recyclage de plastique ». Aussi, « 45.300 postes d’emploi permanents seront crées à la faveur de 425 projets d’investissements validés à ce jour », a fait savoir le même responsable. S’agissant du suivi de la concrétisation des projets et de l’assainissement du foncier industriel, M. M’hamedi, a fait état de la récupération de sept assiettes foncières d’une superficie totale de sept hectares, situées dans les daïras de Marouana et de Barika.

Rédaction Web