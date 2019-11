Tébessa Affectation d'un quota supplémentaire de logements

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud a annoncé, dimanche, l'affectation au profit de la wilaya de Tébessa d'un « quota supplémentaire de 500 logements promotionnels aidés (LPA), en plus de 500 aides au logement rural qui ont été affecté à la wilaya de Tébessa, en vue de renforcer le secteur et de réponde à la forte demande enregistrée à l’échelle locale.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de sa visite d'inspection du projet de réalisation de logements publics locatifs au pôle urbain d’El Dekan dans la ville de Tébessa, le ministre a souligné que « les mesures administratives et juridiques seront incessamment effectuées pour le lancement de ces projets », en ajoutant que « le secteur de l’habitat accuse un retard important dans la wilaya de Tébessa en ce qui concerne les projets de type location-vente (AADL), public locatif et promotionnel aidé ». A ce propos, il a instruit les responsables concernés d’accélérer la cadence des chantiers et de renforcer la main d’œuvre afin que ces logements soient attribués à leurs bénéficiaires « au début du premier trimestre 2020 ».

Rédaction Web