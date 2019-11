Paroles de candidats au premier jour du début de la campagne

Voici des expressions marquantes tirées des interventions des candidats à l`élection présidentielle du 12 décembre, au premier jour de la campagne électorale jeudi:

Ali Benflis depuis Tlemcen: "l'Algérie vit une crise multidimensionnelle et une fitna (discorde) qu'il faut éteindre, à travers la participation à l'élection présidentielle (...) La non-tenue de cette élection aggravera la crise socioéconomique".

"Cette présidentielle ne sera pas exemplaire, vu la conjoncture actuelle, mais sera acceptable".

Bengrina depuis Alger: "j'ai choisi d'entamer ma campagne électorale de la Grande poste pour sa symbolique. C'est une place de la liberté et de la dignité, et un symbole de la chute des empires de la corruption politique et financière".

"Je m'engage, si je suis élu président de la République, à faire de la bâtisse un musée de la liberté".

Belaïd depuis Adrar: "Aucun président, ni d'ailleurs un groupe ou un parti, ne peut trouver la solution seul. Car l'Algérie est pour tous les Algériens et se construit avec tous les Algériens".

"La sortie de la crise économique et politique se fera à travers une Algérie nouvelle que je m'atellerai à construire si je suis élu"

Mihoubi depuis Adrar: "La consécration de la volonté populaire en choisissant un président légitime de façon intègre, propre et démocratique permettra à l'Algérie de reconquérir sa place en tant qu'Etat des institutions".

"On ne peut concevoir qu'un grand pays tel que l'Algérie, avec son histoire et les sacrifices de son peuple, demeure sans légitimité entière".