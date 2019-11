Présidentielle du 12 décembre: Salah Goudjil appelle les Algériens à une participation massive

Le président par intérim du Conseil de la Nation, Salah Goudjil a appelé, dimanche à Alger, l'ensemble des Algériens à une participation massive et intensive à l'élection présidentielle afin d'exprimer la véritable citoyenneté et concrétiser la volonté populaire exprimée à travers les différentes étapes du Hirak populaire. M. Goudjil a félicité l'ensemble des algériens pour le lancement de la campagne électorale qui est un couronnement du processus de préparation de cette échéance Il a salué, par la même occasion, "le travail de l'ANIE, caractérisé par la compétence et le haut professionnalisme qui vont certainement mener à une élection libre et démocratique en toute régularité et transparence dont le seul héro sera le peuple algérien, source de tout pouvoir

M. Goudjil a affirmé que "les efforts entrepris par l'ANP, sous la direction du vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, qui a déjoué tous les plans ourdis par la Bande et ses relais, ainsi que son accompagnement des revendications populaires au changement et à une transition démocratique sûre

