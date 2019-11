Election présidentielle : Les candidats insistent sur l’importance du vote des électeurs

Pour leur première sortie sur le terrain, les candidats à la magistrature suprême ont tous exhorté les Algériens à se rendre massivement aux urnes pour contribuer à la solution à la crise que traverse le pays et surmonter l'impasse actuelle. Depuis Adrar où il animé son premier meeting, le président du Front El Mostakbel, Abdelaziz Belaid a appelé les Algériens à aller voter massivement. L'Algérie appartient à tous les Algériens et aucune solution ne peut être envisagée sans les Algériens", a-t-il affirmé, s'engageant, s'il est élu président, à instaurer la nouvelle République qui permettra à l'Algérie de sortir de la crise économique et politique actuelle.

M. Azzedine Mihoubi, le candidat du Rassemblement national démocratique à souligné à Adrar, la nécessité de consacrer la volonté du peuple à travers une élection libre et transparente.

A Tlemcen, le président du parti Talaie el Hourriyet a exhorté les Algériens à participer à l'élection du 12 décembre pour éviter l'aggravation de la crise que vit l'Algérie, mettant en garde contre la non-tenue de cette élection. Il a souligné la nécessité de renouer les liens de la confiance entre les gouvernants et les gouvernés, plaidant une nouvelle fois pour le dialogue et le bannissement de la violence, sous toutes ses formes". L'ancien chef du gouvernement a promis, s'il est élu, d'instaurer un système démocratique avec une nouvelle constitution qui limite les prérogatives du président de la République et du chef du gouvernement et de garantir l'indépendance de la justice, de "libérer les médias.

Le président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina qui a choisi de lancer sa campagne électorale depuis Alger, est allé, ce dimanche, rencontrer les citoyens, à la Grande poste, lieu emblématique des manifestations hebdomadaires. A cette occasion, Bengrina s'est engagé, s'il est élu président de la République, à faire de la Grande poste un musée de la liberté et à construire une Algérie nouvelle, forte par son passé

