Sonatrach : Mr Kamel Chikhi plaide pour une accélération de la transformation des ressources énergétiques

Le nouveau Président directeur général de Sonatrach, Kamel-Eddine Chikhi a mis en avant, dimanche à Alger, l'impératif d'accélérer la transformation des ressources énergétiques localement pour satisfaire la demande nationale et réduire l'importation. Cela permettra de constituer un tissu industriel développé à travers la création de beaucoup de petites et moyennes entreprises, a-t-il indiqué à l'occasion de son installation dans ses nouvelles fonctions de PDG de la Sonatrach, en présence du ministre de l'Energie Mohamed Arkab. Pour le nouveau PDG de la Sonatrach, la création de ces entreprises contribuera forcément à la création de nouveaux postes d'emploi permanents. Evoquant la Compagnie pétrolière nationale, M. Chikhi a souligné l'impératif d'améliorer la performance en matière de concrétisation des projets, notamment le développement des gisements découverts et la préservation du niveau de production à moyen terme, estimant qu'une meilleure performance passe par le strict respect des délais et coûts de réalisation sans manquement aux normes de qualité et de sécurité, a-t-il ajouté.

Rédaction Web