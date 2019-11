Tamanrasset : nécessité d’une nouvelle approche dans la gestion des structures publiques

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, Salaheddine Dahmoune, a mis l’accent sur une nouvelle vision dans la gestion des structures publiques, notamment de jeunes, en vue de permettre aux start-up et aux jeunes promus d’institutions universitaires de valoriser leur potentiel et compétences en matière de gestion. M. Dahmoune a précisé que « cette procédure intervient en application du décret régissant les structures publiques, qui permet aux start-up et aux promus d’universités de s’investir dans la gestion de ces structures, notamment juvéniles ».

Rédaction Web