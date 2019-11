Transport ferroviaire : Ouverture d’une nouvelle ligne Annaba-Bordj Bou Arreridj

Le train desservant cette nouvelle ligne est parti dimanche à 4h00 d’Annaba passant par Azzaba et Ramdane Djamel (wilaya de Skikda) puis Constantine, El Eulma et Sétif pour atteindre Bordj Bou Arreridj à 9h38, a précisé à l’APS Nabil Daâs, directeur adjoint pour les voyageurs à la direction régionale de la SNTF qui a indiqué que le train prendra le chemin du retour à 14h00 pour atteindre Annaba vers 20h00. Cette desserte quotidienne est assurée sur des wagons réhabilités par des compétences algériennes au niveau de l’atelier d’entretien ferroviaire de Sidi Bel-Abbès, selon le même cadre qui inscrit l’ouverture de cette ligne dans le cadre de la diversification de l’offre de la SNTF et la satisfaction de la demande des usagers. La ligne Constantine-Alger est "temporairement suspendue" depuis vendredi passé pour des "raisons techniques" qui seront prises en charges dans les "meilleurs délais", a. par ailleurs fait savoir le même cadre qui a indiqué que les usagers de cette ligne peuvent emprunter le train Annaba-Alger "d’ici le rétablissement de la desserte Constantine/Alger".

Rédaction Web