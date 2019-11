Mascara: Marche de soutien à l’élection présidentielle

Des citoyens ont organisé dimanche à Mascara une marche pacifique de soutien à l’élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain. Ils ont exprimé, leur soutien aux élections qui constituent, selon eux, une solution constitutionnelle, tout en saluant le rôle historique de l’Armée nationale populaire dans la préservation de la sécurité et de la stabilité dans le pays. Les marcheurs qui ont pris le départ devant le siège de l’APC au centre-ville, ont ensuite sillonné les artères tout en lançant des slogans favorables aux élections présidentielles prochaines. Entre autres slogans, ils ont appelé à l'accomplissement du devoir national par une participation massive au vote. Les participants ont estimé que les mesures prises pour garantir la transparence et l’intégrité de ces élections sont rassurantes, surtout que l’Instance nationale indépendante des élections a toutes les prérogatives pour superviser l'opération de vote du début jusqu’à la fin, contrairement aux élections précédentes où cette tache était du ressort de l’administration. Les manifestants dont des anciens éléments de la Garde communale ont scandé des slogans de soutien à l’Armée nationale populaire dont les éléments se sacrifient chaque jour pour préserver la sécurité et la stabilité du pays, tout en valorisant l’accompagnement de l’ANP au Hirak populaire pacifique.

Rédaction Web