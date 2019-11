Sonatrach : M. Chikhi prend ses fonctions de P.D.G.

M. Kamel Eddine Chikhi, désigné par le Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a pris dimanche ses fonctions de P.D.G. de la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach. M. Chikhi, qui a remplacé M. Rachid Hachichi, est diplômé en géologie de l’Institut algérien du pétrole et en matière premières et énergétiques de l’Institut de géodynamique de Bordeaux Sa carrière au sein de Sonatrach a débuté en 1987, où il rejoint l'IAP pour prendre en charge la formation des cadres de l'entreprise jusqu'à 1996, année durant laquelle il a occupé les fonctions de directeur et d'enseignant chercheur, notamment dans les thématiques en rapport avec les réservoirs pétroliers. Par la suite, il rejoint l’Activité amont à la Division exploration où il est en charge du développement du volet partenariat à travers la promotion du domaine minier et l'encadrement des travaux effectués en association avec des compagnies pétrolières internationales. C'est à ce titre qu’il contribuera à la mise en œuvre des stratégies partenariales dans un premier temps, dans le domaine de la recherche et de la production des hydrocarbures en qualité de directeur Associations/Exploration jusqu’en 2009 à travers le développement de partenariats matérialisés par nombre de contrats, pour la plupart en phase d’exploitation actuellement. Par la suite, il rejoint les structures centrales de l'entreprise en qualité de cadre dirigeant où il aura à occuper diverses fonctions avant d’être nommé directeur exécutif Associations en 2012. En 2015, il est désigné conseiller auprès du P.D.G. de Sonatrach, avant de devenir directeur conseil auprès de la direction générale à partir de mars 2018.

Rédaction Web