CHU d’Oran : 100 cas d'intoxications aiguës enregistrés annuellement

Interrogée en marge de la 9ème rencontre internationale de toxicologie, qui se tient à Oran du 16 au 18 novembre courant, le Pr Rezkallah Hassiba a expliqué qu'une centaine de personnes victimes d'intoxications aigues aux pesticides sont prises en charge annuellement au niveau de son service. "Il s'agit généralement d'intoxications volontaires (à 58%), notamment chez les adultes, ajoutant que l'intoxication à l'alpha-chloralose prend de plus en plus d'ampleur en Algérie et fait craindre le même scénario que l'ancienne série d'intoxications par le " rat-killer ". La prise en charge des cas d'intoxication aiguës aux pesticides peut s'avérer très compliquée et exige des interventions multidisciplinaires.

Rédaction Web