Ouverture de la 9ème rencontre internationale de toxicologie à Oran

Sous le thème : « Les pesticides: risques sanitaires et environnementaux », La 9ème rencontre internationale de toxicologie, s'est ouverte samedi à Oran avec la participation de spécialistes algériens et étrangers.

La rencontre regroupe des médecins spécialistes en toxicologie et en réanimation ainsi que des agronomes autour de thématiques abordant les pesticides. Les conférences et ateliers de cette rencontre s'articulent sur trois axes, à savoir les intoxications aigues aux pesticides, les résidus des pesticides (dans les fruits et légumes, et l'eau), les aspects réglementaires et expositions professionnels, ainsi que les risques éco-toxicologiques des pesticides.

Rédaction Web