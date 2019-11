Séminaire national Nécessité de la motivation à l'apprentissage dans l'école algérienne

Les participants au premier séminaire national sur « La motivation à l’apprentissage dans l'école algérienne », organisé samedi à Bordj Bou Arreridj, ont appelé à « la nécessité d’assimiler et de comprendre l'efficacité d’un recours judicieux au concept de motivation afin de tracer une voie et un contenu renforcé ». Au cours de cette rencontre nationale, les participants ont également précisé que « la compréhension du concept de motivation à l'apprentissage dans l'école algérienne passe par la création de passerelles de communication et de coopération entre enseignants, parents et administration dans le cadre de la nouvelle vision recherchée par le ministère de l'Education nationale à travers l’implication du partenaire social ».

Rédaction Web