Intempéries Intervention de l'ANP pour désenclaver les zones touchées par les fortes chutes de neige à Tlemcen

Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont mené à Tlemcen plusieurs interventions pour désenclaver les zones touchées par les fortes chutes de neige et prêter assistance aux populations, indique, dimanche, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

« Suite aux fortes chutes de neige qu'a connues samedi 16 novembre 2019, Tlemcen (2ème Région militaire), et qui ont entravé la circulation sur certains axes routiers, des détachements de l'ANP ont opéré des interventions pour ouvrir les routes bloquées et désenclaver les zones touchées par ces intempéries et prêter assistance aux populations surtout sur la Route nationale numéro 99 et le chemin de wilaya numéro 106 », précise le communiqué.

Rédaction Web