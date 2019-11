Sidi Bel-Abbès: Marche de soutien à l'élection présidentielle

Des citoyens ont organisé samedi à Sidi Bel-Abbès une marche pacifique de soutien à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain et à la solution constitutionnelle. Les marcheurs ont brandi l'emblème national, appelé à l'accomplissement du devoir national en se rendant massivement aux urnes pour élire le président de la république. Ils ont scandé des slogans en faveur de l'unité et la solidarité nationales et à l’Armée nationale populaire qui a accompagné le hirak et les revendications du peuple.

Rédaction Web