Tizi-Ouzou : Les lycéens exhortés à ne pas répondre aux appels à la grève

La direction de l’Education de Tizi-Ouzou a lancé, samedi à travers un communiqué, un appel aux lycéens de la wilaya à ne pas répondre aux appels anonymes à la grève diffusés sur les réseaux sociaux. Les lycéens sont invités à respecter leurs emplois du temps en se présentant dans leurs lycées. A ce titre il a été rappelé dans le même communiqué que si la wilaya de Tizi-Ouzou occupe depuis 12 ans la tête du classement national en terme de taux de réussite dans les examens de fin d’année (BAC, BEM et 5ème), c’est grâce a leur efforts fournis tout au long de l’année et au suivi des orientations et conseils des enseignants.

Rédaction Web