Oran : marche de soutien à l'élection présidentielle du 12 décembre

Des citoyens ont organisé samedi un rassemblement et une marche pacifiques pour exprimer leur soutien à l'élection présidentielle du 12 décembre. Les manifestants, dont des représentants de la société civile, des fédérations de différents métiers, ainsi que des imams se sont rassemblés devant le siège de l'APC d'Oran, pour exprimer leur soutien à la prochaine présidentielle. Ils ont brandi le drapeau national, entonné l'hymne national, scandé des slogans et déployé des banderoles favorables au scrutin, tels que : "oui à l'élection présidentielle du 12 décembre", "l'élection est un processus démocratique", "pas de sortie de crise sans élection" et "soyons tous au rendez-vous du 12 décembre", ainsi que "oui aux élections et à la poursuite de la lutte contre la corruption". Les manifestants ont également fait part de leur soutien à l'Armée nationale populaire avec des slogans comme "Djeïch chaâb, khawa khawa», "l'ANP, fierté de l'Algérie". Après le rassemblement, ils ont marché dans les principales artères du centre-ville, dont le boulevard Emir Abdelkader et la rue Larbi Ben M'hidi, avant de se disperser dans le calme à hauteur du lycée Lotfi. D'autres citoyens ont organisé parallèlement un rassemblement pacifique au niveau de la place du 1er novembre, juste en face du siège de l'APC d'Oran, scandant cette fois-ci des slogans contre la tenue de la présidentielle. Aucun incident n'a entaché les deux rassemblements opposés.

Rédaction Web