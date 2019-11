Election présidentielle : Marches pacifiques à Batna, Tébessa et Bordj Bou Arreridj

Des citoyens des wilayas de Batna, Tébessa et Bordj Bou Arreridj sont descendus samedi dans la rue pour des marches pacifiques en faveur de la tenue de l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, ont constaté les journalistes de l’APS. A Batna, des citoyens, des acteurs de la société civile, des moudjahidine et enfants de chouhada ont participé à une marche pacifique soutenant la tenue des prochaines élections présidentielles. Les manifestants ont marché le long des allées Benboulaïd sous une forte pluie scandant des slogans soutenant le processus constitutionnel et appelant à la préservation de l’Algérie et son unité criant notamment armée, peuple, frères (Djeich Chaab Khaoua Khaoua) et "oui aux élections du 12 décembre. A Tébessa, des citoyens ont marché au centre-ville exprimant leur soutien à l’armée nationale populaire et au processus électoral et appelant le peuple à aller aux urnes pour choisir un nouveau président. Sur la place El Kalaa au centre-ville de Bordj Bou Arreridj, un rassemblement a été organisé pour soutenir les élections et l’armée nationale populaire au milieu d’un dispositif sécuritaire renforcé.

Rédaction Web