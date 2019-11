Adrar: rassemblement de soutien à l'élection présidentielle

Des citoyens ont scandé des slogans pour insister sur la nécessaire organisation de ce scrutin afin d’élire un président de la République qui assumera la responsabilité de gérer les affaires du pays. Ils ont également exprimé leur soutien indéfectible à l'Armée nationale populaire et son commandement dans l'accompagnement du mouvement populaire pacifique "Hirak'' et les revendications du peuple. Ils ont également appelé à une participation massive le jour de l'élection pour assurer la continuité des institutions de l'Etat et l'édification d'une nouvelle République.

Rédaction Web