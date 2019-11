Domaines du service public : La part des Start up

Les travaux de la conférence internationale sur l'appui des start-up dans les domaines du service public ont débuté, samedi au Centre international des Conférences, Abdellatif Rahal, sous l'égide du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, en présence de ministres et représentants de plusieurs instances et secteurs concernés. La rencontre est placée sous l'égide du Premier ministre.

M. Dahmoune a affirmé que la tutelle avait envisagé de promouvoir les partenariats avec les start-up pour tirer profit de leurs idées et leur savoir-faire en matière de modernisation, d'innovation et de développement. Cette rencontre se veut un espace de concertation autour des solutions intelligentes, et une occasion pour améliorer et simplifier davantage le service public de proximité. Elle tend également à créer une plateforme d'échange entre les start-up et l'ensemble des intervenants administratifs et économiques pour mettre à profit les propositions, les projets et les offres et parvenir à des mesures permettant de prendre en charge les préoccupations soulevées. Cet événement vise, par ailleurs, la mise en place d'une cartographie nationale des start-up et d'un écosystème territorial numérique dans le domaine du service public de proximité et des applications développées en matière d'adressage et de géo localisation, ont indiqué les organisateurs.

Rédaction Web