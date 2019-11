Tlemcen: Apparition des premières chutes de neige

L'observateur météorologique Benyechou Abdelghani a indiqué que 5 à 15 centimètres d'épaisseur de neige couvrent les hauteurs de 900 à 1000 mètres d'altitude dans les communes de Béni Snouss, Tinny, Béni Hediel, Ain Ghoraba, Sebdou et Sidi Djilali. Les intempéries marquées par des vents de 40 km/h, de la pluie et de la grêle (20 à 30 mm localement) se poursuivent jusqu'à samedi 16 heures, a-t-il souligné, prévoyant un temps nuageux et de faibles précipitations à partir de mardi prochain. La chargée d'information à la direction de wilaya de la Protection civile, la capitaine Djamila Abboudi a rassuré que les chutes de neige et la pluie n'ont pas causé de dégâts, faisant savoir qu'aucune intervention sur les routes n'a été relevée ce week end.

Rédaction Web