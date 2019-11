16ème congrès national de la Société de Pédiatrie de l’Ouest : près de 400 participants au rendez-vous

Prévue les 21 et 22 novembre courant à Oran, la rencontre regroupera non seulement les pédiatres mais les résidents de la spécialité, les médecins généralistes ainsi qu'au personnel paramédical afin de leur permettre de débattre les dernières connaissances et nouveautés dans le domaine. Cette manifestation sera également une opportunité pour le personnel de la corporation de se rencontrer et de partager les expériences. Plusieurs experts étrangers, français, tunisiens et marocains animeront des conférences dans le cadre de la formation des pédiatres, médecins généralistes et même les paramédicaux. Des ateliers seront organisés, abordant, entre autres, la nutrition, l'asthme infantile, l'obésité et les troubles de l'oralité.

Rédaction Web