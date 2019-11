Présidentielle du 12 décembre: l'UNPA appelle à une large mobilisation des agriculteurs

Le secrétaire général de l’Union nationale des paysans algériens, Mohamed Alioui a appelé, samedi, à Alger, les agriculteurs et les paysans à une large mobilisation pour la réussite" de l'élection présidentielle. Il a affirmé que ce rendez-vous permettra, aussi, de faire face à toutes les tentatives visant à attenter à la stabilité du pays. Mohamed Alioui a salué le rôle efficace de l’Armée nationale populaire, à sa tête le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, et chef d'État-major de l'ANP, et de tous les services de sécurité dans la préservation de la sécurité et de la stabilité nationales.

Rédaction Web