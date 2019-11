Intempéries Plusieurs routes des wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira et Jijel coupées à la circulation routière

Plusieurs axes routiers demeurent coupés à la circulation automobile dans les wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira et Jijel suite aux intempéries ayant affecté ces régions depuis ces dernières 48 heures, selon un point de situation établi samedi par les services de la Protection civile. Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, la route nationale (RN) 15 reste coupée à la circulation au niveau du col de Tirourda, commune d’Ain El Hammam, de même que la RN 30 au niveau du col de Tizi N’koulen commune Beni Yeni, et la RN 33 au niveau du col de Tizi N’koulen, commune d'Ibouraden vers Tikjda, indique cette source. Le trafic routier a été également perturbé dans la wilaya de Bouira où plusieurs tronçons routiers demeurent coupés notamment la RN 15 au niveau du col de Tirourda, commune d'Aghbalou, la RN 30 au niveau du col de Tizi N’koulen, commune de Saharidj, la RN 33 au niveau du col d'Asoul, commune de Saharidj et la RN 33 au niveau du col de Tizi N’Koulen, commune de Tikjda, suite au cumul de neiges, ajoute la Protection civile. Dans la wilaya de Jijel, le chemin de wilaya (CW) 135B reliant les communes de Bouraoui et El Anser demeure coupé à la circulation, suite à l'effondrement partiel d'un pont à El Moulaki, dans la commune d'El Anser, conclut le communiqué.

Rédaction Web