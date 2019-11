Fortes pluies accompagnées de chutes de grêle sur le nord du pays à partir de samedi

De fortes pluies, parfois orageuses accompagnées localement de chutes de grêle, sont attendues sur plusieurs wilayas du nord du pays à partir de samedi matin, selon un bulletin météo spécial émis vendredi par l'Office national de météorologie. Ces wilayas, placées en vigilance "orange", sont : Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Mostaganem et Chlef où les quantités de pluies prévues sont estimées entre 20 et 30 mm durant la validité de ce BMS (samedi de 03h00 à 15h00). Ces pluies toucheront, par la suite, les wilayas de Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras avec des cumuls estimés entre 30 et 50 mm, de samedi à 06h00 au dimanche à 06h00, note la même source, précisant que des rafales de vents sous orages sont également prévues.

Rédaction Web