Documents d'état civil en langue étrangère : Facilitation de la mesure de légalisation

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a annoncé jeudi "la facilitation" de la mesure de légalisation des documents d'état civil émis en langue étrangère, demandés par les autorités étrangères. "Désormais, les concernés n'auront plus à se présenter au niveau des wilayas ou des daïras pour légaliser leurs documents d'état civil en langue étrangère, et auront plutôt à se rendre directement à l'administration centrale du ministère des Affaires étrangères pour parachever la mesure de légalisation".

