Code de procédure pénale : Une nouvelle ère dans la lutte contre la corruption

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati a affirmé que le projet de code de procédure pénale, adopté jeudi, par les députés de l'Assemblée populaire nationale, permettra aux autorités chargées de la lutte contre la criminalité d'assumer leurs missions en matière de recherche et d'investigation sur les crimes commis, ester en justice leurs auteurs, renforcer l'efficacité de la Justice dans la lutte contre la criminalité, consolider la participation de la société civile dans la moralisation de la vie publique et vulgariser les valeurs de probité, de transparence et de responsabilité dans la gestion des deniers publics". Il prévoit également "le renforcement de la sécurité, de la paix, de la stabilité et du développement dans le pays.

A noter que le nouveau code en question met au même pied d'égalité l'ensemble des corps de la Police judiciaire dont la compétence s'étend à la recherche et à l'investigation lors des crimes cités dans le code pénal sous l'égide et le contrôle de la Justice".

Rédaction Web