Organisation de la profession de journaliste : Le gouvernement procède à l'élaboration de textes de lois

Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Hassan Rabehi a affirmé, jeudi à Alger, que le Gouvernement était en passe d'élaborer une série de textes de lois permettant à la presse de travailler dans un "cadre organisé". Dans une déclaration à la presse en marge d'une journée d'études sur l'impact des réseaux sociaux sur les sociétés, le ministre a précisé que le Gouvernement "a pris l'initiative d'élaborer une série de textes de lois liés à la profession de journaliste et aux établissements médiatiques de la presse écrite et audiovisuelle", indiquant que "ces textes sont en cours d'examen avant leur adoption". Ces textes permettront à la corporation "d'œuvrer et d'interagir dans un cadre légal organisé, à la lumière du respect de l'éthique en assumant ses responsabilités devant tous".

Rédaction Web