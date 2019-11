M. Yassaa installé commissaire aux énergies renouvelables

M. Noureddine Yassaa a été installé jeudi à Alger en qualité de commissaire aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, et en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, nouvellement créé auprès du Premier ministre, est un organe de conception d'une stratégie nationale de développement de ce secteur.

Rédaction Web