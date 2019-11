Sétif : Salon national de la photographie

Cent photographies dédiées à la beauté de l’Algérie sont exposées depuis jeudi à la maison de la culture Houari Boumediene de Sétif Placée sous le slogan "mon pays, patrimoine et tourisme, la manifestation de trois jours réunit les œuvres de 32 photographes de plusieurs wilayas qui ont réussi à captiver l’attention de nombreux visiteurs. Les photos présentées évoquent divers thèmes dont les paysages naturels, les sites historiques et touristiques et les métiers artisanaux.

Rédaction Web