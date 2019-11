Prévention et lutte contre la corruption : Institution du Prix de la meilleure recherche et œuvre journalistique

L’annonce a été faite par le président de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC), Tarek Kour jeudi à Alger L'institution de ce prix a pour objectif d'encourager la recherche scientifique en vue de promouvoir la bonne gouvernance et prévenir et lutter contre la corruption et ce en application de la loi 06-01 relative à la prévention et la lutte contre la corruption qui investit l'ONPLC de la mission d'encourager toute activité de recherche allant dans ce sens.

Rédaction Web